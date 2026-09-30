Бабек Гусейнов: Разработка месторождения "Абшерон" потребует вложений на сумму $4,2 млрд

Проект полномасштабного освоения газоконденсатного месторождения "Абшерон" (Absheron FFD) вышел на этап принятия окончательного инвестиционного решения (FID), при этом совокупный объем капиталовложений оценивается приблизительно в 4,2 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Бабек Гусейнов.

Согласно его заявлению, программа разработки включает бурение четырех подводных эксплуатационных скважин, строительство многофазного морского трубопровода длиной порядка 142 километров, а также возведение новой перерабатывающей инфраструктуры в зоне Сангачал. Объем добычи на стадии плато (максимальной добычи) в рамках FFD должен достичь около 4,5 млрд кубометров газа ежегодно, а получение "первого газа" намечено на 2029 год.

Б.Гусейнов акцентировал внимание на значимой роли SOCAR, а также подразделения SOCAR Upstream Management International (SUMI), коммерческих и юридических подразделений компании в развитии проекта, урегулировании непростых контрактных задач и преодолении барьеров на предынвестиционной стадии. Помимо этого, он выделил значение включения в проект четвертой восточной скважины, получившей одобрение со стороны SOCAR.

Прогнозируется, что показатель извлечения газа на данном месторождении составит более 60%, что соответствует ведущим мировым стандартам в отрасли. "Наша задача на данном этапе абсолютно конкретна - добиться получения первого газа в 2029 году. Мы ожидаем, что TotalEnergies обеспечит реализацию проекта с соблюдением норм безопасности, в установленные сроки и в пределах утвержденного бюджета, а SOCAR будет и дальше предоставлять необходимое содействие", - заявил Б. Гусейнов.

Напомним, что на стадии плато в рамках Фазы 2 проекта планируется извлекать 12,7 млн кубометров газа ежесуточно (порядка 4,5 млрд кубометров в годовом исчислении), а также 35 тыс. баррелей конденсата в сутки - в дополнение к объемам, которые уже получают на Фазе 1.

Месторождение "Абшерон" было обнаружено азербайджанскими специалистами-геологами еще в 1960-х годах. Его газовые ресурсы оцениваются на уровне 350 млрд кубометров, что делает его вторым по масштабу газовым месторождением на Каспийском море - после "Шахдениза". Контракт по разработке "Абшерона" был заключен в 2009 году между французской корпорацией Total и SOCAR. 4 августа 2023 года состоялось подписание соглашения с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) о приобретении ею 30%-ной доли в "Абшерон". На данный момент компании SOCAR и TotalEnergies владеют равными долями - по 35% каждая.