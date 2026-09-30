İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    "Abşeron" yatağını tammiqyaslı işləməyə 4,2 milyard dollar sərmayə lazım olacaq

    Energetika
    • 30 sentyabr, 2026
    • 11:51
    Abşeron yatağını tammiqyaslı işləməyə 4,2 milyard dollar sərmayə lazım olacaq

    "Abşeron" qaz-kondensat yatağının tammiqyaslı işlənməsi (Absheron FFD) layihəsi yekun investisiya qərarının (FID) qəbul edilməsi mərhələsinə keçib, bununla bağlı kapital qoyuluşunun ümumi məbləği təxminən 4,2 milyard ABŞ dolları təşkil edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) vitse-prezidenti Babək Hüseynov sosial şəbəkə hesabında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, işlənmə proqramına dörd sualtı istismar quyusunun qazılması, təqribən 142 kilometr uzunluğunda çoxfazalı dəniz boru kəmərinin inşası və Səngəçal zonasında yeni emal infrastrukturunun yaradılması daxildir. FFD çərçivəsində plato (maksimum hasilat) mərhələsində qaz hasilatının həcmi ildə təxminən 4,5 milyard kubmetrə çatmalıdır. İlk təbii qazın isə 2029-cu ildə çıxrılması planlaşdırılır.

    B.Hüseynov layihənin inkişafı, müqavilə ilə bağlı mürəkkəb məsələlərin tənzimlənməsi və investisiya öncəsi mərhələdə maneələrin aradan qaldırılmasında SOCAR-ın, həmçinin şirkətin "SOCAR Upstream Management International" (SUMI) bölməsinin, kommersiya və hüquq şöbələrinin vacib roluna diqqət çəkib. Bundan başqa, o, SOCAR tərəfindən təsdiqlənmiş dördüncü şərq quyusunun layihəyə daxil edilməsinin əhəmiyyətini xüsusi qeyd edib.

    Sözügedən yataqda qazın hasilat göstəricisinin 60 %-dən çox olacağı proqnozlaşdırılır və bu da qlobal sənaye standartlarına uyğundur. "Bu mərhələdə vəzifəmiz tamamilə aydındır - 2029-cu ildə ilk qazın əldə edilməsinə nail olmaq. Biz "TotalEnergies" şirkətinin layihənin təhlükəsizlik normalarına riayət olunmaqla müəyyən edilmiş müddətdə və təsdiq olunmuş büdcə çərçivəsində həyata keçirilməsini təmin edəcəyini, SOCAR-ın isə lazımi dəstəyi göstərməyə davam edəcəyini gözləyirik", - B.Hüseynov vurğulayıb.

    Xatırladaq ki, layihənin 2-ci Fazası çərçivəsində plato mərhələsində gündəlik 12,7 milyon kubmetr qaz (illik hesabla təxminən 4,5 milyard kubmetr), həmçinin gündəlik 35 min barel kondensat hasilatı planlaşdırılır - bu, 1-ci Fazada əldə edilən həcmlərə əlavədir.

    "Abşeron" yatağı 1960-cı illərdə azərbaycanlı geoloqlar tərəfindən kəşf edilib. Yatağın qaz ehtiyatları 350 milyard kubmetr həcmində qiymətləndirilir ki, bu da ona miqyasına görə Xəzər dənizində "Şahdəniz"dən sonra ikinci qaz yatağı statusunu qazandırır. "Abşeron" yatağının işlənməsi haqqında müqavilə 2009-cu ildə Fransanın "Total" korporasiyası ilə SOCAR arasında bağlanıb. 2023-cü il avqustun 4-də Əbu-Dabi Milli Neft Şirkəti (ADNOC) ilə onun "Abşeron"da 30 % pay alması haqqında saziş imzalanıb. Hazırda SOCAR və "TotalEnergies" şirkətləri bərabər pay (35 %) sahibidir.

    Babək Hüseynov Neft-qaz hasilatı Abşeron yatağı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) TotalEnergies
    Бабек Гусейнов: Полномасштабная разработка месторождения "Абшерон" потребует вложений на сумму $4,2 млрд
    Babak Huseynov: Full-field development of Absheron to require investment of $4.2B
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:13

    Tramp: İranla münaqişə Konqresə aralıq seçkilərindən əvvəl başa çata bilər

    Digər ölkələr
    04:50

    "The Times": Avropa ABŞ-nin dizel ehtiyatları ilə bağlı tələblərinə cavab barədə razılığa gələ bilməyib

    Digər ölkələr
    04:17

    "Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirir

    Digər ölkələr
    03:36

    Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayır

    Formula 1
    03:02

    Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı

    Digər ölkələr
    02:48

    Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər

    Digər ölkələr
    02:06

    Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:45

    Almaniyada İŞİD-çi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    01:20

    Fransada kütləvi etirazlara görə yüzlərlə lisey onlayn təhsilə keçəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti