"Азнефть" подписала меморандум о взаимопонимании с двумя компаниями из Сингапура

Производственное объединение "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) подписало Меморандум о взаимопонимании с сингапурскими компаниями Kranji Solution и MySep Pte.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, документ подписали главный инженер - первый заместитель генерального директора "Азнефти" Тофик Гейдаров, технический директор Kranji Solution Мишель ван Ворселлен и руководитель MySep Pte Гай Хеллинкс.

Соглашение предусматривает модернизацию сепараторов, эксплуатируемых в системе сбора и транспортировки газа нефте- и газодобывающих управлений, входящих в структуру "Азнефть", в соответствии с существующими режимами, а также обучение 10 сотрудников по данному направлению. Это позволит азербайджанским специалистам самостоятельно проводить диагностику и проектирование оборудования, минимизируя риски осложнений в системах добычи и транспортировки нефти и газа.