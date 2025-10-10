Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026
    "Азнефть" подписала меморандум о взаимопонимании с двумя компаниями из Сингапура

    Энергетика
    • 10 октября, 2025
    • 11:24
    Азнефть подписала меморандум о взаимопонимании с двумя компаниями из Сингапура

    Производственное объединение "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) подписало Меморандум о взаимопонимании с сингапурскими компаниями Kranji Solution и MySep Pte.

    Как сообщает Report со ссылкой на компанию, документ подписали главный инженер - первый заместитель генерального директора "Азнефти" Тофик Гейдаров, технический директор Kranji Solution Мишель ван Ворселлен и руководитель MySep Pte Гай Хеллинкс.

    Соглашение предусматривает модернизацию сепараторов, эксплуатируемых в системе сбора и транспортировки газа нефте- и газодобывающих управлений, входящих в структуру "Азнефть", в соответствии с существующими режимами, а также обучение 10 сотрудников по данному направлению. Это позволит азербайджанским специалистам самостоятельно проводить диагностику и проектирование оборудования, минимизируя риски осложнений в системах добычи и транспортировки нефти и газа.

    "Azneft" Sinqapurun iki şirkəti ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb
    Azneft signs MoU with two Singaporean companies

    Лента новостей