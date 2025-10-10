"Azneft" Sinqapurun iki şirkəti ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb
- 10 oktyabr, 2025
- 10:34
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azneft" İstehsalat Birliyi ilə Sinqapurun "Kranji Solution" və "MySep Pte" şirkətləri arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.
"Report" "Azneft"ə istinadən xəbər verir ki, sənədi "Azneft" İB-nin baş mühəndisi-baş direktorun birinci müavini Tofiq Heydərov, "Kranji Solution" şirkətinin texniki direktoru Michel van Vorselen və "MySep Pte" şirkətinin rəhbəri Guy Hellinx imzalayıblar.
Razılaşmaya əsasən, "Azneft"in strukturuna daxil olan neft və qazçıxarma idarələrinin qazyığım və nəql sistemində istismar edilən separatorların mövcud rejimlərə uyğun modernləşdirilməsi həyata keçiriləcək, həmçinin sahə üzrə 10 nəfər əməkdaşa təlim keçiriləcək.
Nəticədə separatorların layihələndirilməsi, nasazlıqların aradan qaldırılması, uyğunluq və güc artımı ilə bağlı yoxlamalar yerli mütəxəssislərimiz tərəfindən müstəqil şəkildə həyata keçiriləcək, yığım və nəql sistemlərində mürəkkəbləşmə riskləri minimuma endiriləcək.
Qeyd edək ki, "Kranji Solutions" 2008-ci ildə Sinqapurda neft və qaz sənayesinə ayrılması üzrə müstəqil məsləhət xidmətləri göstərmək üçün yaradılıb. Şirkətin təsisçiləri öz bacarıq və təcrübələrini aparıcı ayırma texnologiyası şirkəti olan "CDS Engineering BV"də təkmilləşdirdilər. 2007-ci ildə CDS və onun əqli mülkiyyəti FMC tərəfindən alınıb.
"Kranji Solutions" ilkin olaraq bütün dünya üzrə operatorlar və xidmət şirkətləri üçün ayırma prosesləri və problemlərin aradan qaldırılmasında ixtisaslaşıb və 2010-cu ildə laboratoriya tədqiqatı və sınaq imkanları əlavə edilib. Proseslərin təhlili və hesablama maye dinamikasının (CFD) modelləşdirilməsini əhatə edən sahə işlərinə kömək etməklə yanaşı, "Kranji Solutions" indi müştərilərə müqavilə üzrə tədqiqat və ixtisaslaşdırılmış ayırma avadanlığının işlənməsini, həmçinin CFD proqnozlarının fiziki təsdiqini təklif edir.
2011-ci ildə "Kranji Solution" iki və üç fazalı separatorların qiymətləndirilməsi və layihələndirilməsi üçün proqram olan "MySep" proqramını buraxıb. Bu proqram təminatı illərin təcrübəsini, ən yaxşı təcrübələri və daxili tədqiqatlardan əldə edilən xüsusi modelləri və korrelyasiyaları təcəssüm etdirir. 2013-cü ildə "Kranji Solution" "MySep Pte Ltd"dən ayrılaraq proses dizayn proqram təminatı bazarına diqqət yetirmək üçün ayrıca şirkətə çevrilib.