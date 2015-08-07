Азиатский банк развития оценивает инвестиционные риски "Азеришыг"

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Азиатский банк развития (ADB) выделит ОАО "Азеришыг" крупный кредит после завершения к концу августа соответствующих процедур due-diligence (оценка инвестиционных рисков, надежности компании, положения на рынке и т.д.). Общая сумма кредита - 750 млн. долларов США.

Об этом заявил Report глава постоянного представительства ADB в Азербайджане Олли Норойно.

По словам официального представителя ADB, процентная ставка по кредиту будет согласована с правительством Азербайджана: "Первый транш финансовой помощи в размере 250 млн. долларов будет выделен до конца 2015 года. Процентная ставка будет рассчитываться по LIBOR. Процентная ставка, условия и правила кредита будут согласованы с правительством Азербайджана".

Напомним, что 5 мая ADB и правительство Азербайджана подписали инвестиционное соглашение на сумму 1 млрд. долларов США для улучшения деятельности ОАО "Азеришыг". Со стороны ADB соглашение подписал вице-президент ADB Венкай Чжанг (Wencai Zhang), со стороны Азербайджана - министр финансов Самир Шарифов и председатель ОАО "Азеришыг" Баба Рзаев. Согласно заключенному договору, ADB выделит азербайджанской стороне 750 млн. долларов, остальную часть в размере 250 млн. долларов профинансирует правительство страны.