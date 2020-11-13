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"Азеристиликтеджхизат" завершил подготовку к осенне-зимнему сезону

"Азеристиликтеджхизат" завершил подготовку к осенне-зимнему сезону Согласно плану мероприятий, было проверено 559 котельных и 90 тепловых пунктов
Энергетика
13 ноября 2020 г. 13:37
Азеристиликтеджхизат завершил подготовку к осенне-зимнему сезону

ОАО "Азеристиликтеджхизат" реализовал мероприятия по подготовке к осенне-зимнему сезону 2020-2021 годов.

Об этом Report сообщил начальник абонентской и клиентской службы ОАО "Азеристиликтеджхизат" Рафиг Алиев.

Согласно плану мероприятий, было проверено 559 котельных и 90 тепловых пунктов.

По его словам, проведен капитальный и текущий ремонт 861 котельного агрегата, очищено 1 150 котлов механическим и химическим способом, отремонтировано 1680 м2 теплоизоляционного покрытия и 796 метров кирпичного покрытия.

"Учитывая, что одной из важнейших звеньев в системе теплоснабжения являются магистральные тепловые линии, в рамках мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 годов в этой области также проделана значительная работа. Так, 977 км тепловых линий были промыты, проверено гидравлическое давление, отремонтировано около 6 000 метров внутриквартальных и магистральных тепловых линий", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке “Azəristiliktəchizat” payız-qış mövsümünə hazırlıqla bağlı hansı işləri görüb?

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