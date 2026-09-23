"Азеристиликтеджхизат": Вынужденные переселенцы оплатили 47% стоимости оказанных услуг

В январе-августе текущего года вынужденным переселенцам, проживающим в многоэтажных жилых комплексах в городках на балансе Жилищно-эксплуатационного департамента Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, оказаны услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению на 1 млн 411,2 тыс. манатов.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в "Азеристиликтеджхизат" .

Оплата за эти услуги составила 656 тыс. манатов, или 46,5%.

Самый низкий уровень оплаты зафиксирован в городках Бардинского (50,5%), Тертерского (36,12%) и Агджабединского (28,5%) районов.

В компании отметили, что низкий уровень оплаты связан с несвоевременной оплатой услуг бывшими вынужденными переселенцами, проживающими в этих комплексах.

В указанных городках 29 котельных обеспечивают теплоснабжением 257 жилых зданий с 14 350 квартирами.

Несвоевременная и неполная оплата услуг существенно влияет на подготовку котельного и теплосетевого оборудования к осенне-зимнему сезону, а также не позволяет в полном объеме выплачивать зарплаты, оплачивать потребленный природный газ, погашать налоговую задолженность и осуществлять другие платежи.