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    "Азеристиликтеджхизат": Вынужденные переселенцы оплатили 47% стоимости оказанных услуг

    Энергетика
    • 23 сентября, 2026
    • 12:56
    Азеристиликтеджхизат: Вынужденные переселенцы оплатили 47% стоимости оказанных услуг

    В январе-августе текущего года вынужденным переселенцам, проживающим в многоэтажных жилых комплексах в городках на балансе Жилищно-эксплуатационного департамента Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, оказаны услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению на 1 млн 411,2 тыс. манатов.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в "Азеристиликтеджхизат" .

    Оплата за эти услуги составила 656 тыс. манатов, или 46,5%.

    Самый низкий уровень оплаты зафиксирован в городках Бардинского (50,5%), Тертерского (36,12%) и Агджабединского (28,5%) районов.

    В компании отметили, что низкий уровень оплаты связан с несвоевременной оплатой услуг бывшими вынужденными переселенцами, проживающими в этих комплексах.

    В указанных городках 29 котельных обеспечивают теплоснабжением 257 жилых зданий с 14 350 квартирами.

    Несвоевременная и неполная оплата услуг существенно влияет на подготовку котельного и теплосетевого оборудования к осенне-зимнему сезону, а также не позволяет в полном объеме выплачивать зарплаты, оплачивать потребленный природный газ, погашать налоговую задолженность и осуществлять другие платежи.

    ОАО Азеристиликтеджхизат Вынужденные переселенцы
    "Azəristiliktəchizat": Məcburi köçkünlər göstərilən xidmətin dəyərinin 47 %-ni ödəyib
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