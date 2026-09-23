"Azəristiliktəchizat": Məcburi köçkünlər göstərilən xidmətin dəyərinin 47 %-ni ödəyib
- 23 sentyabr, 2026
- 12:25
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin Mənzil İstismar Departamentinin balansında olan şəhərciklərdəki hündürmərtəbəli çoxmənzilli yaşayış komplekslərində məskunlaşmış məcburi köçkünlərə 1 milyon 411,2 min manat dəyərində istilik və isti su təchizatı xidmətləri göstərilib.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq "Azəristiliktəchizat" ASC-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu şəhərciklərdə ödəniş cəmi 656 min manat və yaxud 46,5 % təşkil edib.
Keçmiş məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı şəhərciklər üzrə ən pis vəziyyət Bərdə (50,5 %), Tərtər (36,12 %) və Ağcabədi (28,5 %) rayonlarında olub.
Əhali istehlakçı qrupu tərəfindən istilik haqlarının ödəniş səviyyəsinin qeyri-əhali istehlakçı qrupu ilə müqayisədə nisbətən aşağı olmasının səbəbi bu komplekslərdə məskunlaşmış keçmiş məcburi köçkünlər tərəfindən istilik haqlarının vaxtında ödənilməməsi ilə bağlıdır. Həmin şəhərciklərdə 29 qazanxana vasitəsi ilə 14 350 mənzilli 257 yaşayış binasına istilik təchizatı xidmətləri göstərilir.
Təbii olaraq göstərilən xidmətlərin dəyərinin vaxtında və tam ödənilməməsi qazanxana və istilik şəbəkəsi avadanlıqlarının növbəti payız-qış mövsümünə hazırlıq tədbirlərinin icrasına əhəmiyyətli təsir göstərməklə bərabər, əmək haqları, istifadə olunan təbii qaz, vergi borcları və digər ödənişlərin tam həyata keçirilməsinə imkan vermir.