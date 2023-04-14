"Азеристиликтеджхизат": В 2022 году уровень сбора составил 94,7%

В 2022 году уровень сбора за отопление ОАО "Азеристиликтеджхизат" составил 94,7%.

В 2022 году уровень сбора за отопление ОАО "Азеристиликтеджхизат" составил 94,7%.

Как сообщает Report, об этом сказал временно исполняющий обязанности председателя ОАО "Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев на пресс-конференции, посвященной проведенным в осенне-зимний сезон 2022-2023 гг. мероприятиям.

По его словам, с 15 ноября по 1 апреля уровень сбора платы за отопление среди абонентов из категории население составил 65,2%: "К сожалению, в некоторых жилых зданиях уровень сбора был не столь высоким. В частности, сборы в жилых зданиях, расположенных по улице И.Гутгашинлы, 9 составили 27,7%, по проспекту Парламента, 4 - 26%, проспекту Парламента, 6 - 19%, улице Мирзафатали, 152 - 25,5%, улице М.Хиябани, 8А - 15%, улице А.Нахчивани, 6 - 24%, улице Ф.Хойского, 110 - 27,3%, улице М.Хади, 23 - 27,51%, улице Р.Мамедова, 26 - 17,1%, проспекту Азадлыг, 32/96 - 13,4%, улице Хафиза Гулиева, 22 - 14%, улице Заура Шарифова, 24 - 17,4%, улице С.Ибрагимхалилова, 4а - 23%".

И.Мирзалиев добавил, что основная трудность заключается в сборе платы за отопление в городках, где временно размещены бывшие беженцы и вынужденные переселенцы: "Хотя в динамике выплат и наблюдается положительная тенденция (52,9%), однако оставшийся с предыдущих лет долг за отопление и горячую воду в размере 6 млн 652,4 тыс. манатов все еще не погашен".