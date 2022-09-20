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"Азеристиликтеджхизат" и "Азеригаз" достигли новых соглашений

"Азеристиликтеджхизат" и "Азеригаз" достигли новых соглашений Между производственным объединением "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и ОАО "Азеристиликтеджхизат" достигнут ряд договоренностей, касающихся нового отопительного сезона. Об этом сообщает Report со ссылкой на совмест
Энергетика
20 сентября 2022 г. 17:55
Азеристиликтеджхизат и Азеригаз достигли новых соглашений

Между производственным объединением "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и ОАО "Азеристиликтеджхизат" достигнут ряд договоренностей, касающихся нового отопительного сезона.

Об этом сообщает Report со ссылкой на совместное заявление двух структур.

По информации, на встрече между руководителями организаций председатель ОАО "Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев выступил с предложением о реализации некоторых процессов на основе взаимной договоренности. На встрече также прозвучало предложение в связи с участием представителей ОАО "Азеристиликтеджхизат" в процессе государственной проверки абонентских счетчиков.

Генеральный директор "Азеригаз" Руслан Алиев отметил, что это возможно по заявке потребителя.

По словам главы "Азеригаз", нет никаких проблем с обеспечением котельных голубым топливом в отопительный сезон 2022-2023 годов. Созданной межведомственной комиссии было поручено найти совместное решение других спорных вопросов. Достигнута договоренность о проведении в будущем рабочих встреч.

Напомним, отопительный сезон в Азербайджане начинается 15 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Azəristiliktəchizat"la "Azəriqaz" arasında yeni razılıqlar əldə edilib

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