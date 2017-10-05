"Азеришыг" увеличил уставный капитал

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес поправки в постановление об утверждении устава и структуры ОАО "Азеришыг" от 14 мая 2015 года.

Согласно постановлению, уставный капитал акционерного общества увеличен на 575 млн манатов или 64,9%, с 885 633 532 манатов до 1 460 633 532 манатов. Количество акций "Азеришыг" номинальной стоимостью 2 маната каждая увеличено с 442 816 766 до 730 316 766.

Министерству налогов, Госкомитету по вопросам имущества, Палате надзора за финансовыми рынками и "Азеришыг" поручено решение вопросов, вытекающих из этого постановления.