"Азеришыг" реконструировала электросети в двух селах Шеки

В рамках инвестиционного проекта, осуществляемого ОАО "Азеришыг" в соответствии с поручениями президента Азербайджана Ильхама Алиева, в Шекинском районе реконструирована электрическая сеть сел Ашагы Гейнюк и Ашагы Дашагыл.

В рамках инвестиционного проекта, осуществляемого ОАО "Азеришыг" в соответствии с поручениями президента Азербайджана Ильхама Алиева, в Шекинском районе реконструирована электрическая сеть сел Ашагы Гейнюк и Ашагы Дашагыл.

Об этом Report сообщили в структуре.

В ходе работ по реконструкции в селе Ашагы Гейнюк, где зарегистрировано 363 абонента, установлено 14 комплектных трансформаторных пунктов, обновлено около 33 км 10-киловольтных и более 28 км 0,4-киловольтных ЛЭП.

В селе Ашагы Дашагыл, где 142 абонента, установлено 4 комплектных трансформаторных пункта, обновлено более 11 км 10-киловольтных и более 9 км 0,4-киловольтных ЛЭП.

В обоих селах счетчики были заменены на новые.