"Азеришыг" проведет реконструкцию систем электроснабжение 9 сел Агдере и Ходжалы

ОАО "Азеришыг" приступает к полной реконструкции внутренних и внешних сетей электроснабжения в ряде населенных пунктов Агдеринского и Ходжалинского районов.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, работы охватят села Ашагы Оратаг, Чапар и Демирли Агдеринского района, а также Тезебине, Сеидбейли, Дашбулаг, Бадара, Ханъюрду и Баллыджа Ходжалинского района.

На реализацию проекта планируется направить около 11 млн манатов.