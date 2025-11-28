"Азеришыг" проведет реконструкцию систем электроснабжение 9 сел Агдере и Ходжалы
- 28 ноября, 2025
- 15:46
ОАО "Азеришыг" приступает к полной реконструкции внутренних и внешних сетей электроснабжения в ряде населенных пунктов Агдеринского и Ходжалинского районов.
Как сообщает Report со ссылкой на компанию, работы охватят села Ашагы Оратаг, Чапар и Демирли Агдеринского района, а также Тезебине, Сеидбейли, Дашбулаг, Бадара, Ханъюрду и Баллыджа Ходжалинского района.
На реализацию проекта планируется направить около 11 млн манатов.
