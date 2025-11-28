Ağdərə və Xocalının bəzi kəndlərinin elektrik təchizatı yenidən qurulacaq
Energetika
- 28 noyabr, 2025
- 15:10
"Azərişıq" ASC Ağdərə və Xocalı rayonlarının bəzi yaşayış məntəqələrinin daxili və xarici elektrik təchizatının tam yenidən qurulmasına başlayır.
"Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, yenidənquma işləri Ağdərənin Aşağı Oratağ, Çapar və Dəmirli, Xocalının isə Təzəbinə, Seyidbəyli, Daşbulaq, Badara, Xanyurdu və Ballıca kəndlərində həyata keçiriləcək. Bu işlərə təxminən 11 milyon manat xərclənəcək.
Son xəbərlər
15:28
Hesablama Palatası Naxçıvanda Dövlət Proqramının icra vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
15:27
Prezident İlham Əliyev Çin Sədrinə başsağlığı veribXarici siyasət
15:27
Əli Əsədov iordaniyalı nazirlə ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edibXarici siyasət
15:22
Vüqar Rəsulov: "Shirvan Open 2025" beynəlxalq şahmat festivalındakı nəticəmi normal hesab edirəm"Fərdi
15:20
Foto
Zaur Mikayılov Yevlaxda vətəndaşlarla görüşübİnfrastruktur
15:20
Corc Satlas: "IGB interkonnektoru Moldova və Ukraynaya qaz tədarükünü genişləndirəcək"Energetika
15:11
Yermakın evində axtarış rəsmi sənəd təqim edilmədən başa çatıb - YENİLƏNİB-2Region
15:10
Ağdərə və Xocalının bəzi kəndlərinin elektrik təchizatı yenidən qurulacaqEnergetika
15:06