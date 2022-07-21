"Азеришыг" проложил новую ЛЭП в Лачынском районе

Согласно соответствующим поручениям президента Азербайджана Ильхама Алиева, ОАО "Азеришыг" проложил новую 35-и киловольтную линию электропередачи в направлении села Гюлабирд-Минкенд, используя в качестве источника подстанцию "Гюлабирд".

Согласно соответствующим поручениям президента Азербайджана Ильхама Алиева, ОАО "Азеришыг" проложил новую 35-и киловольтную линию электропередачи в направлении села Гюлабирд-Минкенд, используя в качестве источника подстанцию "Гюлабирд".

Об этом Report сообщили в "Азеришыг".

Согласно информации, для строительства этой линии был использован современный изолированный провод: "Существующая воздушная линия с территории Гюлябирда до Лачынского коридора была восстановлена. Все воинские части и объекты особого государственного значения обеспечены электроэнергией.

С территории Лачынского коридора в направлении села Минкенд построена 35-и киловольтная воздушная линия протяженностью 29 км. Завершено строительство 35-и киловольтной воздушной электролинии "Бозлу-Пирджахан" протяженностью 17 км. В настоящее время в Лачынском коридоре прокладывается кабельная ЛЭП 35 кВ протяженностью 10 км. Таким образом, благодаря проведенным работам мы можем обеспечить электроэнергией любой уголок Лачынского района.

По плану намечено строительство 35 кВ линий электропередач в пяти направлениях. Также планируется создание кольцевой схемы электроснабжения, соединяющей электросети Лачынского и Кяльбаджарского районов".