“Азеришыг” работает в усиленном режиме в связи с ухудшением погодных условий

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Несмотря на то, что ночью наблюдалась ветреная погода, в энергоснабжении абонентов на возникло никаких проблем. Об этом сообщил Report глава пресс-службы ОАО “Азеришыг” Танрыверди Мустафаев.

Он подчеркнул, что ожидается еще большее ухудшение погодных условий: “По информации, сегодня погода ухудшится. Наши сотрудники работают в усиленном режиме, машины и другая техника приведены в готовность. Для горных районов выделена дополнительная техника”.