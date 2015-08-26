​"Азеришыг" отключит энергоснабжение должникам

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ 28 августа с 12.00 энергоснабжение абонентам, у которых образовалась задолженность в период деятельности ОАО "Азеришыг", будет отключено безоговорочно и в индивидуальном порядке в соответствии с законодательством. Об этом Report сообщили в пресс-службе общества.

Согласно информации, самовольное подсоединение к сети абонентов, у которых образовались задолженности в связи с использованием электроэнергии, будет расцениваться как хищение и незаконное потребление электроэнергии, в таких случаях "Азеришыг" предпримет серьезные меры в соответствии с законодательством.

Для того, чтобы избежать проблем с электроснабжением, "Азеришыг" просит произвести оплату за использованную электроэнергию.