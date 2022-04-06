"Азеришыг" обновит электросеть в ряде сел Джалилабада и Билясувара

В рамках нового проекта ОАО "Азеришыг", стартовавшего в этом году в регионах, в 10 селах Джалилабадского и Билясуварского районов обновляется электросеть.

В рамках нового проекта ОАО "Азеришыг", стартовавшего в этом году в регионах, в 10 селах Джалилабадского и Билясуварского районов обновляется электросеть.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "Азеришыг".

Соответствующие работы начались в селах Садатлы, Гамышлыгёль, Халилли, Албалан, Гюнейли, Аллахверен, Мешадилер, Новрузаллы, Меликгасымлы, Юсублу Джалилабадского района. Всего будет установлено 33 комплекта трансформаторных пунктов. У 786 абонентов также будут заменены электросчетчики.

Работы также начались в селах Аманкенд, Тезекенд и Дервишли Билясуварского района. Всего в этих трех селах с 1 232 абонентами будет установлено 19 комплектов трансформаторных пунктов.