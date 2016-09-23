“Азеришыг”: Избирательные округа и участки будут бесперебойно обеспечены электроэнергией

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ ОАО “Азеришыг” в рамках подготовки к проведению всенародного голосования (референдума) в связи с внесением изменений в Конституцию Азербайджанской Республики полностью готов к бесперебойному энергоснабжению избирательных округов и участков.

Об этом сообщили Report в пресс-службе “Азеришыг”.

По информации, “Азеришыг” предпринял все необходимые технические и организационные меры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения: “В целях оперативного устранения возможных аварий созданы мобильные бригады, имеющие в своем распоряжении необходимые ресурсы. В региональных управлениях назначены ответственные лица, организовано дежурство в день голосования, а также в дни до и после голосования в Центральном аппарате, техническом департаменте и находящемся в его подчинении участках, Автотранспортной службе и региональных управлениях по энергоснабжению и продажам. Таким образом, подготовка к референдуму организована на высоком уровне”.