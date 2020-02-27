"Азеришыг" облегчит жизнь абонентам

С июня этого года абоненты ОАО "Азеришыг" смогут пополнить баланс смарт-карт посредством мобильного телефона.

Об этом Report сообщил заместитель директора департамента энергопродаж структуры Вугар Набибейли.

По его словам, для этого абонентам понадобится устройство "card reader": "С помощью этого устройства можно будет пополнять баланс не только посредством мобильного телефона, но и с помощью компьютера".

Официальный представитель "Азеришыг" отметил, что в ближайшее время посредством нового мобильного приложения можно будет осуществлять и иные платежи: "Абоненты пройдут регистрацию в мобильном приложении "Азеришыг" и с его помощью смогут производить коммунальные и другие платежи. Предусматривается осуществление платежей даже в торговых центрах посредством системы NFC. Средства будут списываться с баланса мобильного номера".