"Азеригаз": Замена газовых счетчиков бесплатна

Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что во время замены газовых счетчиков в Хачмазском районе идут на сделки с гражданами

"Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что во время замены газовых счетчиков в Хачмазском районе идут на сделки с гражданами".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

"Требовать деньги от граждан за замену газовых счетчиков незаконно, и "Азеригаз" вновь напоминает, что нельзя идти на такие сделки. Просим абонентов никому не платить деньги, поскольку замена газовых счетчиков с истекшим сроком периодической проверки (один раз в 5 лет в абонентской группе населения) никаких средств не требует. Эта операция выполняется бесплатно. Если они заключают такую сделку с каким-либо мошенником, то в случае выявления какого-либо дефекта в ходе лабораторной проверки, от вас точно потребуют стоимость потерь газа.

Что касается Хачмазского регионального управления по эксплуатации газа, доводим до вашего сведения, что деятельность наших сотрудников, работающих в этой сфере, строго контролируется. В течение этого года 2 наших сотрудника были уволены за недочеты (факт совершения незаконной сделки с гражданином). С такими случаями ведется серьезная борьба.

Просим наших абонентов, если они столкнулись с подобными случаями, связаться с колл-центром 104/185. Потребуйте у нашего сотрудника, проводящего осмотр газового оборудования по адресу, предъявить служебное удостоверение", - заявили в ведомстве.