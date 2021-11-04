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"Азеригаз" закупает счетчики у местного производителя

"Азеригаз" закупает счетчики у местного производителя Сегодня подписан меморандум между производственным объединением “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и ОАО “Гянджинский приборостроительный завод”.
Энергетика
4 ноября 2021 г. 16:49
Азеригаз закупает счетчики у местного производителя

Сегодня подписан меморандум между производственным объединением “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и ОАО “Гянджинский приборостроительный завод”.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз“.

Документ подписали генеральный директор производственного объединения Руслан Алиев и исполнительный директор акционерного общества Аят Багиров.

Напомним, что в "Стратегических дорожных картах по перспективам национальной экономики", утвержденных указом президента страны от 6 декабря 2016 года, в качестве стратегических целей определены поддержка деятельности по импортозамещению и дальнейшее повышение уровня самообеспеченности отечественной продукцией.

В рамках осуществляемых в стране экономических реформ создание новых импортозамещающих производств и расширение экспортных возможностей являются приоритетными задачами государства. Сюда же входит поддержка усиления конкурентоспособности внутреннего производства.

Меморандум, подписанный с "Гянджинским приборостроительным заводом", обеспечит правовую базу для удовлетворения потребностей отечественного производителя в бытовых механических газовых счетчиках G-4T и G-2,5 T.

Выступая на мероприятии, Р.Алиев отметил, что это сотрудничество уменьшит зависимость SOCAR от импорта счетчиков, а также предотвратит отток иностранной валюты за пределы страны, обеспечит прозрачность, создаст условия для оптимизации расходов и увеличения доходов в сфере деятельности. Генеральный директор также отметил, что с целью обеспечения прозрачности будет организован визит представителей прессы в Гянджу для ознакомления с работой и условиями завода.

A.Багиров отметил, что "Азеригаз" имеет оборудование, отвечающее мировым стандартам. Он заверил, что счетчики, которые они будут производить, будут отличаться высоким качеством.

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