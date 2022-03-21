"Азеригаз“: Вчера в газотранспортные сети поступило 42 млн кубометров природного газа

В последние дни в связи с холодными и снежными погодными условиями на территории страны увеличен объем природного газа, поступающего в газотранспортные сети ПО "Азеригаз".

В последние дни в связи с холодными и снежными погодными условиями на территории страны увеличен объем природного газа, поступающего в газотранспортные сети ПО "Азеригаз".

Как сообщает Report, об этом рассказал генеральный директор ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев.

По его словам, 20 марта в газотранспортные сети поступило 42 млн кубометров природного газа, из них 33 млн кубометров для распределительных сетей жилых домов, а 9 млн кубометров – промышленных объектов: "Показатель вырос на 13,5 млн кубометров по сравнению с 20 марта 2021 года, то есть на 8,5 млн кубометров для населения и на 5 млн кубометров для не-населения”.