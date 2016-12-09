"Азеригаз" в прошлом месяце зарегистрировал 14,7 тыс. новых абонентов

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В ноябре текущего года в производственном объединении "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по сектору населения зарегистрировано 14 717 новых абонентов.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", из них 6 755 абонентов приходится на Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, 7 962 - на регионы.

Таким образом, количество обеспеченных природным газом абонентов по стране достигло 1 980 526.

На 1 декабря по сектору населения 133 316 семьи вынужденных переселенцев бесперебойно обеспечены газом. Кроме того, 386 мечетям и религиозным храмам выделен лимит на бесплатное использование газа.