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    "Азеригаз" в прошлом месяце зарегистрировал 14,7 тыс. новых абонентов

    В Азербайджане количество обеспеченных газом абонентов достигло 1 980 526

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В ноябре текущего года в производственном объединении "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по сектору населения зарегистрировано 14 717 новых абонентов.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", из них 6 755 абонентов приходится на Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, 7 962 - на регионы.

    Таким образом, количество обеспеченных природным газом абонентов по стране достигло 1 980 526.

    На 1 декабря по сектору населения 133 316 семьи вынужденных переселенцев бесперебойно обеспечены газом. Кроме того, 386 мечетям и религиозным храмам выделен лимит на бесплатное использование газа. 

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