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"Азеригаз": В этом году в Азербайджане проложено 113 километров новых газопроводов

"Азеригаз": В этом году в Азербайджане проложено 113 километров новых газопроводов В январе-апреле этого года производственное объединение "Азеригаз" проложило на территории страны 113 километров новых газопроводов.
Энергетика
26 мая 2023 г. 12:56
Азеригаз: В этом году в Азербайджане проложено 113 километров новых газопроводов

В январе-апреле этого года производственное объединение "Азеригаз" проложило на территории страны 113 километров новых газопроводов.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью производственного объединения "Азеригаз" Эльданиз Велиев на акции "открытых дверей" для представителей СМИ и НПО.

По его словам, за четыре месяца этого года были капитально отремонтированы 90 километров газопроводов различного диаметра.

"Приближаются летние месяцы и коэффициент полезного действия вырастет. Считаю, что до зимы этот показатель стремительно увеличится", - добавил Э.Велиев.

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Версия на английском языке Azerigas: 113 kilometers of new gas lines were built in Azerbaijan in 2023
Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”: "Bu il Azərbaycanda 113 kilometr yeni qaz xətləri çəkilib"

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