"Азеригаз": В этом году в Азербайджане проложено 113 километров новых газопроводов

В январе-апреле этого года производственное объединение "Азеригаз" проложило на территории страны 113 километров новых газопроводов.

В январе-апреле этого года производственное объединение "Азеригаз" проложило на территории страны 113 километров новых газопроводов.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью производственного объединения "Азеригаз" Эльданиз Велиев на акции "открытых дверей" для представителей СМИ и НПО.

По его словам, за четыре месяца этого года были капитально отремонтированы 90 километров газопроводов различного диаметра.

"Приближаются летние месяцы и коэффициент полезного действия вырастет. Считаю, что до зимы этот показатель стремительно увеличится", - добавил Э.Велиев.