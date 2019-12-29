​"Азеригаз" продал населению 3,2 млрд кубометров газа в этом году

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ПО "Азеригаз" приняло в газораспределительную сеть рекордные 6,7 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам года заявил генеральный директор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев.

По его словам, в 2019 году населению продано 3,2 млрд кубометров газа, промышленным предприятиям 2,8 млрд кубометров.

В 2020 году в сеть будет принято 6,9 млрд кубометров газа.

Алиев отметил, что уровень сбора платы за газ в этом году также достиг рекордного значения - 101,4%.