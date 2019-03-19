"Азеригаз" перейдет на усиленный режим работы в праздничные дни

Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по случаю праздника Новруз, с 20 по 26 марта будет работать в усиленном режиме.

Как сообщили Report в "Азеригаз", объединение проводит необходимые мероприятия по бесперебойному и качественному обеспечению природным газом потребителей в праздничные дни, а также усилению контроля за системой газоснабжения в соответствии с "Правилами безопасности в газовом хозяйстве".

Будет усилена деятельность круглосуточных "горячих линий" 185 и 104, а также организовано суточное дежурство ответственных лиц в структурах "Азеригаз".

Плановых работ по ограничению подачи природного газа, исключая случаи возможных аварий, в праздничные дни не ожидается.

"Азеригаз" просит потребителей быть предельно осторожными при использовании газа в праздничные дни, строго соблюдать правила технической безопасности", - отметили в структуре.