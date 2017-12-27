"Азеригаз" переходит на усиленный режим работы

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по случаю празднования Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира с 31 декабря по 4 января будет работать в усиленном режиме.

Как сообщили Report в "Азеригаз", объединение проводит необходимые мероприятия по непрерывному и качественному обеспечению природным газом потребителей в праздничные дни, а также усилению контроля за системой газоснабжения в соответствии с "Правилами безопасности в газовом хозяйстве". Будет усилена деятельность круглосуточных "горячих линий" 185 и 104, а также организовано суточное дежурство ответственных лиц в Бакинском региональном департаменте по эксплуатации газа, Сумгайытском участке по эксплуатации газа и региональных управлениях по эксплуатации газа.

"Азеригаз" просит потребителей быть предельно осторожными при использовании газа в праздничные дни, строго соблюдать правила технической безопасности", - отметили в структуре.