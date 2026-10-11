Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В Непале паводок разрушил дома и мосты, четыре человека пропали без вести

    Другие страны
    • 11 октября, 2026
    • 10:07
    В Непале паводок разрушил дома и мосты, четыре человека пропали без вести

    В результате внезапного паводка в районе Горкха в Непале разрушены жилые дома, мосты и объекты инфраструктуры. Четыре человека числятся пропавшими без вести.

    Как передает Report со ссылкой на газету The Kathmandu Post, стихийное бедствие произошло ранним утром 11 октября на реке Будхи-Гандаки.

    Мощный поток воды смыл несколько жилых домов, два подвесных пешеходных моста и один автомобильный мост.

    Кроме того, паводок нанес серьезный ущерб строительной площадке гидроэлектростанции "Будхи-Гандаки", разрушив часть оборудования.

    На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Судьба четырех человек остается неизвестной.

    Стихийные бедствия Непал
    Nepalda daşqınlar evləri və körpüləri dağıdıb, itkin düşənlər var
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    05:48

    В эстонской Нарве жители возмущены резким ростом цен на отопление

    Другие страны
    05:13

    Япония сообщила о запуске КНДР двух баллистических ракет

    Другие страны
    04:56

    Axios раскрыл причину переноса визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Другие страны
    04:21

    В Ормузском проливе подорвался на мине танкер с 750 тыс. баррелей нефти

    В регионе
    03:49

    Дональд Трамп: Новый пресс-секретарь Белого дома проведет первый брифинг 13 октября

    Другие страны
    03:13

    Канада намерена увеличить поставки нефти и дизельного топлива в США

    Другие страны
    02:57

    В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Другие страны
    02:22

    На границе Египта и Судана нанесен авиаудар по золотому руднику, погибли десятки шахтеров

    Другие страны
    01:45

    Shafaq News: Премьер-министр Ирака посетит Саудовскую Аравию 14 октября

    Другие страны
    Лента новостей