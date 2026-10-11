В Непале паводок разрушил дома и мосты, четыре человека пропали без вести
Другие страны
- 11 октября, 2026
- 10:07
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В результате внезапного паводка в районе Горкха в Непале разрушены жилые дома, мосты и объекты инфраструктуры. Четыре человека числятся пропавшими без вести.
Как передает Report со ссылкой на газету The Kathmandu Post, стихийное бедствие произошло ранним утром 11 октября на реке Будхи-Гандаки.
Мощный поток воды смыл несколько жилых домов, два подвесных пешеходных моста и один автомобильный мост.
Кроме того, паводок нанес серьезный ущерб строительной площадке гидроэлектростанции "Будхи-Гандаки", разрушив часть оборудования.
На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Судьба четырех человек остается неизвестной.
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