Nepalda daşqınlar evləri və körpüləri dağıdıb, itkin düşənlər var
Digər ölkələr
- 11 oktyabr, 2026
- 10:24
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Nepalın Qorxa rayonunda qəfil daşqınlar evləri, körpüləri və infrastrukturu dağıdıb, dörd nəfər itkin düşüb.
"Report"un "The Kathmandu Post" qəzetinə istinadən verdiyi məlumata görə, fəlakət 11 oktyabr səhər Budhi-Qandaki çayında qeydə alınıb.
Güclü axın bir neçə evi, iki asma piyada körpüsünü və avtomobil körpüsünü yuyub aparıb.
Bundan əlavə, daşqın Budhi-Qanda su elektrik stansiyasının tikinti sahəsinə ciddi ziyan vurub və bəzi avadanlıqları məhv edib.
Hadisə yerində axtarış-xilasetmə əməliyyatları aparılır.
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