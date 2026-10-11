"Карабах" сыграет с "Имишли" в заключительный день VII тура Премьер-лиги Азербайджана
- 11 октября, 2026
- 09:39
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Сегодня двумя матчами завершится VII тур Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в первом матче дня "Карабах" встретится с "Имишли" на городском стадионе Евлаха.
Встреча начнется в 16:00.
Затем дебютант Премьер-лиги "Шафа" сыграет с "Туран Товуз". Матч состоится на стадионе SOCAR Polymer Arena и начнется в 18:30.
Мисли Премьер-лига
Первый круг, VII тур
11 октября
16:00. "Имишли" - "Карабах"
Судьи: Эльвин Байрамов, Парвин Талыбов, Эйюб Ибрагимов, Руслан Гулиев.
VAR: Вюгар Гасанлы.
AVAR: Зохраб Аббасов.
Судья-инспектор: Орхан Мамедов.
Представитель АФФА: Азер Аскеров.
Городской стадион Евлаха.
18:30. "Шафа" - "Туран Товуз"
Судьи: Али Алиев, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Мурад Салимов.
VAR: Ниджат Исмайыллы.
AVAR: Муслюм Алиев.
Судья-инспектор: Иманхан Султани.
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов.
SOCAR Polymer Arena.
Напомним, что в предыдущих матчах тура "Кяпаз" обыграл "Араз-Нахчыван" (2:0), а "Сумгайыт" одержал победу над "Габалой" (4:1). Встреча "Нефтчи" - "Сабах" завершилась нулевой ничьей, а в матче "Зиря" - "Шамахы" команды обменялись голами (1:1).
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