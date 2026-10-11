"Карабах" сыграет с "Имишли" в заключительный день VII тура Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня двумя матчами завершится VII тур Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первом матче дня "Карабах" встретится с "Имишли" на городском стадионе Евлаха.

Встреча начнется в 16:00.

Затем дебютант Премьер-лиги "Шафа" сыграет с "Туран Товуз". Матч состоится на стадионе SOCAR Polymer Arena и начнется в 18:30.

Мисли Премьер-лига

Первый круг, VII тур

11 октября

16:00. "Имишли" - "Карабах"

Судьи: Эльвин Байрамов, Парвин Талыбов, Эйюб Ибрагимов, Руслан Гулиев.

VAR: Вюгар Гасанлы.

AVAR: Зохраб Аббасов.

Судья-инспектор: Орхан Мамедов.

Представитель АФФА: Азер Аскеров.

Городской стадион Евлаха.

18:30. "Шафа" - "Туран Товуз"

Судьи: Али Алиев, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Мурад Салимов.

VAR: Ниджат Исмайыллы.

AVAR: Муслюм Алиев.

Судья-инспектор: Иманхан Султани.

Представитель АФФА: Эльчин Мамедов.

SOCAR Polymer Arena.

Напомним, что в предыдущих матчах тура "Кяпаз" обыграл "Араз-Нахчыван" (2:0), а "Сумгайыт" одержал победу над "Габалой" (4:1). Встреча "Нефтчи" - "Сабах" завершилась нулевой ничьей, а в матче "Зиря" - "Шамахы" команды обменялись голами (1:1).

Исправь транслитерацию имен и названийСделай заголовок в стиле Report