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    "Карабах" сыграет с "Имишли" в заключительный день VII тура Премьер-лиги Азербайджана

    Футбол
    • 11 октября, 2026
    • 09:39
    Карабах сыграет с Имишли в заключительный день VII тура Премьер-лиги Азербайджана

    Сегодня двумя матчами завершится VII тур Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, в первом матче дня "Карабах" встретится с "Имишли" на городском стадионе Евлаха.

    Встреча начнется в 16:00.

    Затем дебютант Премьер-лиги "Шафа" сыграет с "Туран Товуз". Матч состоится на стадионе SOCAR Polymer Arena и начнется в 18:30.

    Мисли Премьер-лига

    Первый круг, VII тур

    11 октября

    16:00. "Имишли" - "Карабах"

    Судьи: Эльвин Байрамов, Парвин Талыбов, Эйюб Ибрагимов, Руслан Гулиев.

    VAR: Вюгар Гасанлы.

    AVAR: Зохраб Аббасов.

    Судья-инспектор: Орхан Мамедов.

    Представитель АФФА: Азер Аскеров.

    Городской стадион Евлаха.

    18:30. "Шафа" - "Туран Товуз"

    Судьи: Али Алиев, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Мурад Салимов.

    VAR: Ниджат Исмайыллы.

    AVAR: Муслюм Алиев.

    Судья-инспектор: Иманхан Султани.

    Представитель АФФА: Эльчин Мамедов.

    SOCAR Polymer Arena.

    Напомним, что в предыдущих матчах тура "Кяпаз" обыграл "Араз-Нахчыван" (2:0), а "Сумгайыт" одержал победу над "Габалой" (4:1). Встреча "Нефтчи" - "Сабах" завершилась нулевой ничьей, а в матче "Зиря" - "Шамахы" команды обменялись голами (1:1).

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    Премьер-лига Азербайджана ФК Карабах ФК Имишли
    Premyer Liqada VII tura bu gün keçiriləcək iki oyunla yekun vurulacaq
    MiniBoss
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