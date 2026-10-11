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    Premyer Liqada VII tura bu gün keçiriləcək iki oyunla yekun vurulacaq

    Futbol
    • 11 oktyabr, 2026
    • 09:35
    Premyer Liqada VII tura bu gün keçiriləcək iki oyunla yekun vurulacaq

    Misli Premyer Liqasında VII tura bu gün keçiriləcək iki oyunla yekun vurulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, günün ilk matçında "Qarabağ" Yevlax şəhər stadionunda "İmişli"nin qonağı olacaq.

    Qarşılaşma saat 16:00-da start götürəcək.

    Ardınca isə Premyer Liqanın debütantı "Şəfa" "Turan Tovuz"la üz-üzə gələcək. Görüş "SOCAR Polymer Arena"da, saat 18:30-da başlayacaq.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, VII tur

    11 oktyabr

    16:00. "İmişli" – "Qarabağ"

    Hakimlər: Elvin Bayramov, Pərvin Talıbov, Eyyub İbrahimov, Ruslan Quliyev.

    VAR: Vüqar Həsənli.

    AVAR: Zöhrab Abbasov.

    Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.

    AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov.

    Yevlax şəhər stadionu

    18:30. "Şəfa" – "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Əli Əliyev, Namiq Hüseynov, Rahil Ramazanov, Murad Səlimov.

    VAR: Nicat İsmayıllı.

    AVAR: Müslüm Əliyev.

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

    AFFA nümayəndəsi: Elçin Məmmədov.

    "SOCAR Polymer Arena"

    Xatırladaq ki, turun əvvəlki oyunlarında "Kəpəz" "Araz-Naxçıvan"ı (2:0), "Sumqayıt" "Qəbələ"ni (4:1) məğlub edib. "Neftçi" - "Sabah" matçı qolsuz bərabərliklə başa çatıb. "Zirə" - "Şamaxı" duelində isə tərəflər hərəyə bir dəfə fərqləniblər.

    Qarabağ FK İmişli FK Azərbaycan Premyer Liqası
    "Карабах" сыграет с "Имишли" в заключительный день VII тура Премьер-лиги Азербайджана
    44 - Tezliklə
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