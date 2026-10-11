"Интер Майами" обыграл "Ди Си Юнайтед" в MLS, Месси оформил дубль

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси отметился двумя забитыми мячами в домашнем матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) против "Ди Си Юнайтед".

Как сообщает Report, встреча завершилась со счетом 4:0. Также дубль на счету уругвайского форварда Луиса Суареса.

Месси упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата. На его счету 23 гола.

"Интер Майами" прервал серию без побед в MLS. Команда не могла победить на протяжении пяти матчей. В последний раз "Интер Майами" оказался сильнее соперника 30 августа, разгромив дома "Монреаль" (7:1). После этого клуб четыре раза сыграл вничью и потерпел одно поражение.