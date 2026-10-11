"Интер Майами" обыграл "Ди Си Юнайтед" в MLS, Месси оформил дубль
Футбол
- 11 октября, 2026
- 08:10
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Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси отметился двумя забитыми мячами в домашнем матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) против "Ди Си Юнайтед".
Как сообщает Report, встреча завершилась со счетом 4:0. Также дубль на счету уругвайского форварда Луиса Суареса.
Месси упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата. На его счету 23 гола.
"Интер Майами" прервал серию без побед в MLS. Команда не могла победить на протяжении пяти матчей. В последний раз "Интер Майами" оказался сильнее соперника 30 августа, разгромив дома "Монреаль" (7:1). После этого клуб четыре раза сыграл вничью и потерпел одно поражение.
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