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    "Интер Майами" обыграл "Ди Си Юнайтед" в MLS, Месси оформил дубль

    Футбол
    • 11 октября, 2026
    • 08:10
    Интер Майами обыграл Ди Си Юнайтед в MLS, Месси оформил дубль

    Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси отметился двумя забитыми мячами в домашнем матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) против "Ди Си Юнайтед".

    Как сообщает Report, встреча завершилась со счетом 4:0. Также дубль на счету уругвайского форварда Луиса Суареса.

    Месси упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата. На его счету 23 гола.

    "Интер Майами" прервал серию без побед в MLS. Команда не могла победить на протяжении пяти матчей. В последний раз "Интер Майами" оказался сильнее соперника 30 августа, разгромив дома "Монреаль" (7:1). После этого клуб четыре раза сыграл вничью и потерпел одно поражение.

    Лионель Месси ФК Интер Майами
    "İnter Mayami" MLS-də "Di Si Yunayted"ə qalib gəlib, Messi dubl edib
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