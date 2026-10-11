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    "İnter Mayami" MLS-də "Di Si Yunayted"ə qalib gəlib, Messi dubl edib

    Futbol
    • 11 oktyabr, 2026
    • 08:52
    İnter Mayami MLS-də Di Si Yunaytedə qalib gəlib, Messi dubl edib

    "İnter Mayami"nin argentinalı hücumçusu Lionel Messi MLS müntəzəm çempionatında "Di Si Yunayted"ə qarşı ev oyununda iki qolla fərqlənib.

    "Report" xəbər verir ki, görüş 4:0 hesabı ilə başa çatıb.

    Həmçinin uruqvaylı forvard Luis Suares də dubl edib.

    Messi müntəzəm çempionatın ən yaxşı bombardirləri siyahısında liderliyini möhkəmləndirib. Onun hesabında 23 qol var.

    "İnter Mayami" MLS-də qələbəsiz oyunlar seriyasına son qoyub. Komanda beş oyun ərzində qələbə qazana bilmirdi. Sonuncu dəfə "İnter Mayami" avqustun 30-da evdə "Monreal"ı darmadağın edərək (7:1) rəqibindən üstün olmuşdu. Bundan sonra klub dörd dəfə heç-heçə edib və bir dəfə məğlubiyyətə uğrayıb.

    İnter Mayami FK Lionel Messi MLS
    "Интер Майами" обыграл "Ди Си Юнайтед" в MLS, Месси оформил дубль
    MiniBoss
    MiniBoss

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