"İnter Mayami" MLS-də "Di Si Yunayted"ə qalib gəlib, Messi dubl edib
Futbol
- 11 oktyabr, 2026
- 08:52
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"İnter Mayami"nin argentinalı hücumçusu Lionel Messi MLS müntəzəm çempionatında "Di Si Yunayted"ə qarşı ev oyununda iki qolla fərqlənib.
"Report" xəbər verir ki, görüş 4:0 hesabı ilə başa çatıb.
Həmçinin uruqvaylı forvard Luis Suares də dubl edib.
Messi müntəzəm çempionatın ən yaxşı bombardirləri siyahısında liderliyini möhkəmləndirib. Onun hesabında 23 qol var.
"İnter Mayami" MLS-də qələbəsiz oyunlar seriyasına son qoyub. Komanda beş oyun ərzində qələbə qazana bilmirdi. Sonuncu dəfə "İnter Mayami" avqustun 30-da evdə "Monreal"ı darmadağın edərək (7:1) rəqibindən üstün olmuşdu. Bundan sonra klub dörd dəfə heç-heçə edib və bir dəfə məğlubiyyətə uğrayıb.
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