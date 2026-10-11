Экс-замглавы ЦРУ призвал снять запрет на шпионаж в интересах бизнеса США

Запрет США на экономический шпионаж дает Китаю преимущество в технологической гонке.

Как передает Report, об этом в статье для Foreign Affairs написал экс-замглавы ЦРУ Дэвид Коэн.

Он полагает, что Вашингтону стоит разрешить американским спецслужбам передавать частным компаниям коммерческие секреты, добытые за рубежом. По его мнению, действующий в США добровольно введенный запрет на экономический шпионаж в интересах бизнеса работает против самих США.

Коэн объясняет необходимость таких изменений тем, что национальная безопасность США все сильнее зависит от разработок частных компаний. Если раньше - в том числе во времена холодной войны - ключевые инновации создавались государственными ведомствами, то сегодня мощь США во многом зависит от частных компаний в сферах искусственного интеллекта, квантовых вычислений, биоинженерии и космоса.

"Чтобы восстановить равновесие, Соединенным Штатам следует разрешить американским разведывательным службам не только собирать коммерческие секреты иностранных компаний, но и передавать полученную информацию туда, где она могла бы принести наибольшую пользу: компаниям, разрабатывающим передовые технологии, которые будут жизненно важны для национальной безопасности США в ближайшие годы", - говорится в статье.

Издание напоминает, что экс-президент США Барак Обама 17 января 2014 года издал директиву PPD-28 (Presidential Policy Directive 28), посвященную радиоэлектронной разведке. Согласно документу, сбор закрытой коммерческой информации иностранных субъектов или коммерческих секретов разрешается только для защиты национальной безопасности США или их партнеров и союзников. Предоставление таких данных для коммерческого конкурентного преимущества американским компаниям и отраслям американского бизнеса не является разрешенной целью внешней разведки или контрразведки.