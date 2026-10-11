İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    MKİ-nin keçmiş rəsmisi ABŞ biznesləri adından casusluq qadağasının ləğvinə çağırıb

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2026
    • 09:34
    MKİ-nin keçmiş rəsmisi ABŞ biznesləri adından casusluq qadağasının ləğvinə çağırıb

    ABŞ-nin iqtisadi casusluq qadağası texnologiya yarışında Çinə üstünlük verir.

    "Report"un məlumatına görə, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin (MKİ) keçmiş direktor müavini Devid Koen bu barədə "Foreign Affairs"də dərc olunmuş məqaləsində yazıb.

    O, güman edir ki, Vaşinqton Amerika kəşfiyyat orqanlarının xaricdə əldə etdiyi ticarət sirlərini özəl şirkətlərlə bölüşməsinə icazə verməlidir. MKİ-nin keçmiş rəsmisinin fikrincə, bizneslər adından iqtisadi casusluğa hazırkı qadağa ABŞ-nin özünə qarşı işləyir.

    Koen bu cür dəyişikliklərə ehtiyacı ABŞ-nin milli təhlükəsizliyinin getdikcə özəl sektorun inkişafından asılı olması ilə izah edir. Əvvəllər, o cümlədən "Soyuq müharibə" dövründə əsas yeniliklər dövlət qurumları tərəfindən yaradılırdısa, bu gün ABŞ-nin gücü əsasən süni intellekt, kvant hesablamaları, biomühəndislik və kosmik sahələrdə özəl şirkətlərdən asılıdır.

    "Birləşmiş Ştatlar balansı bərpa etmək üçün Amerika kəşfiyyat orqanlarına yalnız xarici şirkətlərdən ticarət sirlərini toplamağa deyil, həm də məlumatları ən çox fayda verə biləcəyi yerlərdə - yaxın illərdə ABŞ-nin milli təhlükəsizliyi üçün həyati əhəmiyyət kəsb edəcək qabaqcıl texnologiyalar inkişaf etdirən şirkətlərlə bölüşməyə icazə verməlidir", - məqalədə deyilir.

    Nəşr xatırladır ki, ABŞ-nin keçmiş prezidenti Barak Obama 17 yanvar 2014-cü ildə radioelektron kəşfiyyatı ilə bağlı PPD-28 ("Presidential Policy Directive") direktivini imzalayıb. Sənədə əsasən, xarici qurumlardan və ya ticarət sirlərindən məxfi kommersiya məlumatlarının toplanması yalnız ABŞ-nin və ya onun tərəfdaşları və müttəfiqlərinin milli təhlükəsizliyini qorumaq üçün icazə verilir. Xarici kəşfiyyat və ya əks-kəşfiyyata Amerika şirkətləri və sənaye sahələrinə kommersiya rəqabət üstünlüyü üçün bu cür məlumatların göndərilməsinə icazə verilmir.

    Devid Koen Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Экс-замглавы ЦРУ призвал снять запрет на шпионаж в интересах бизнеса США
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    05:16

    Şimali Koreya iki ballistik raket buraxıb

    Digər ölkələr
    04:57

    "Axios" Uitkoff və Kuşnerin Rusiyaya səfərinin təxirə salınmasının səbəbini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    04:16

    Hörmüz boğazında 750 min barel neft daşıyan tanker minaya düşüb

    Region
    03:50

    Tramp: Ağ Evin yeni mətbuat katibi ilk brifinqini oktyabrın 13-də keçirəcək

    Digər ölkələr
    03:15

    Kanada ABŞ-yə neft və dizel yanacağının ixracını artırmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    02:58

    İndoneziyada 5,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    02:17

    Misir-Sudan sərhədində qızıl mədəninə hava zərbəsi endirilib, onlarla mədənçi ölüb

    Digər ölkələr
    01:46

    İraqın baş naziri oktyabrın 14-də Səudiyyə Ərəbistanına səfər edəcək

    Digər ölkələr
    01:12

    Səudiyyə Ərəbistanı və İran XİN başçıları regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti