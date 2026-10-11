Сборная Азербайджана по дзюдо начнет командные соревнования на чемпионате мира в Баку

Чемпионат мира по дзюдо среди взрослых в Баку завершится сегодня соревнованиями смешанных команд.

Как сообщает Report, сборная Азербайджана начнет выступление со стадии 1/16 финала.

Первым соперником азербайджанской команды станет сборная Австрии. В случае победы национальная команда в следующем раунде встретится с Японией.

В женский состав сборной Азербайджана вошли Гюльтадж Мамедалиева, Хадиджа Гадашова (обе - 57 кг), Судаба Агаева, Ханна Зайцева (обе - 70 кг) и Мадина Кайсинова (свыше 70 кг).

Мужскую часть команды представят Рашид Мамедалиев, Руслан Пашаев (оба - 73 кг), Зелим Цкаев, Сулейман Шукюров (оба - 90 кг), Зелим Коцоев и Ушанги Кокаури (оба - свыше 90 кг).

В восьмой, заключительный день чемпионата мира на Национальной гимнастической арене в командных соревнованиях примут участие 192 дзюдоиста из 18 стран.

Напомним, что сборная Азербайджана завершила индивидуальные соревнования с рекордным результатом - семью медалями.

Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золотую медаль, Зелим Цкаев (81 кг) и Ушанги Кокаури (свыше 100 кг) - серебряные, а Рашид Мамедалиев (73 кг), Омар Раджабли (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Кенан Насибов (свыше 100 кг) - бронзовые награды.