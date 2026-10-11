İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Azərbaycan millisi Bakıda cüdo üzrə dünya çempionatının son günündə Avstriya ilə qarşılaşacaq

    Komanda
    • 11 oktyabr, 2026
    • 09:05
    Azərbaycan millisi Bakıda cüdo üzrə dünya çempionatının son günündə Avstriya ilə qarşılaşacaq

    Bakıda keçirilən cüdo üzrə böyüklər arasında dünya çempionatına bu gün qarışıq komanda yarışı ilə yekun vurulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan millisi mübarizəyə 1/16 finaldan başlayacaq.

    Komandamızın ilk rəqibi Avstriya yığması olacaq. Milli bu rəqibi keçəcəyi təqdirdə, növbəti mərhələdə Yaponiya seçməsi ilə qarşılaşacaq.

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət yığmasının heyətində Gültac Məmmədəliyeva, Xədicə Qədəşova (hər ikisi 57 kq), Südabə Ağayeva, Hanna Zaytseva (hər ikisi 70 kq) və Madina Kaisinova (+70 kq) yer alıblar.

    Kişilərdən isə Rəşid Məmmədəliyev, Ruslan Paşayev (hər ikisi 73 kq), Zelim Tçkayev, Süleyman Şükürov (hər ikisi 90 kq), Zelim Kotsoyev və Uşanqi Kokauri (hər ikisi +90 kq) komandanın heyətinə daxil ediliblər.

    Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq səkkizinci yarış günündə 18 ölkənin 192 cüdoçusu komanda mübarizəsinə qoşulacaq.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi fərdi yarışı rekord nəticə – 7 medalla başa vurub.

    Əhməd Yusifov (60 kq) qızıl, Zelim Tçkayev (81 kq), Uşanqi Kokauri (+100 kq) gümüş, Rəşid Məmmədəliyev (73 kq), Ömər Rəcəbli (81 kq), Murad Fətiyev (90 kq) və Kənan Nəsibov (+100 kq) bürünc medala sahib çıxıblar.

    Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026 Azərbaycanın cüdo millisi Milli Gimnastika Arenası
    Сборная Азербайджана по дзюдо начнет командные соревнования на чемпионате мира в Баку
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