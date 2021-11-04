"Азеригаз" организовал в Гедабеке акцию ”Открытый микрофон"

Очередная акция "Открытый микрофон" Производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) прошла в новом жилом массиве села Дярягумлу Гедабекского района, расположенном в сложных рельефных условиях.

Очередная акция "Открытый микрофон" Производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) прошла в новом жилом массиве села Дярягумлу Гедабекского района, расположенном в сложных рельефных условиях.

Как сообщает Report со ссылкой на Производственное объединение, во встрече приняли участие руководящие лица "Азеригаза" и Исполнительной власти Гедабекского района.

Жители села Дярягумлу поделились трудностями, с которыми они сталкиваются из-за отсутствия природного газа, особенно, в зимние месяцы. Граждане попросили обеспечить природным газом массив, в котором имеется 30 частных жилых домов. Все обращения были зарегистрированы.

Отметим, что в Гедабекском районе 109 жилых массивов, 71 из них обеспечен голубым топливом.