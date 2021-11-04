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"Азеригаз" организовал в Гедабеке акцию ”Открытый микрофон"

"Азеригаз" организовал в Гедабеке акцию ”Открытый микрофон" Очередная акция "Открытый микрофон" Производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) прошла в новом жилом массиве села Дярягумлу Гедабекского района, расположенном в сложных рельефных условиях.
Энергетика
4 ноября 2021 г. 17:57
Азеригаз организовал в Гедабеке акцию ”Открытый микрофон

Очередная акция "Открытый микрофон" Производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) прошла в новом жилом массиве села Дярягумлу Гедабекского района, расположенном в сложных рельефных условиях.

Как сообщает Report со ссылкой на Производственное объединение, во встрече приняли участие руководящие лица "Азеригаза" и Исполнительной власти Гедабекского района.

Жители села Дярягумлу поделились трудностями, с которыми они сталкиваются из-за отсутствия природного газа, особенно, в зимние месяцы. Граждане попросили обеспечить природным газом массив, в котором имеется 30 частных жилых домов. Все обращения были зарегистрированы.

Отметим, что в Гедабекском районе 109 жилых массивов, 71 из них обеспечен голубым топливом.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Azəriqaz”ın “Açıq mikrofon” aksiyası Gədəbəyin ucqar kəndində təşkil edilib

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