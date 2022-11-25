"Азеригаз" назвал число не превысивших лимит потребления газа абонентов

В январе-октябре этого года в Азербайджане 58,8% абонентов не превысили лимит потребления газа в 1 200 кубометров.

В январе-октябре этого года в Азербайджане 58,8% абонентов не превысили лимит потребления газа в 1 200 кубометров.

Как сообщает Report, об этом начальник отдела по связям с общественностью производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльданиз Велиев сказал сегодня во время акции "Открытые двери".

"Это вполне нормальный показатель, имеется значительная разница по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", отметил он.

Э.Велиев отметил, что здесь играют роль относительно хорошие погодные условия: "Это также результат обновления и замены "Азеригазом" газопроводов и линий, а также работы по предотвращению утечки газа. "Азеригаз" обеспечивает подачу населению газа с нормальным давлением, что является одним из факторов, способствующих предотвращению тех или иных потерь".

Напомним, что с октября 2021 года по решению Тарифного (ценового) совета, стоимость каждого кубометра природного газа для категории население до 1 200 кубометров в год рассчитывается по 12 гяпиков, в объеме 1 200-2 500 и свыше 2500 кубометров - соответственно по 20 и 25 гяпиков.