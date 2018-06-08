"Азеригаз" обслужил 93 227 абонентов через центры ASAN

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ ПО "Азеригаз" в январе-мае на основе обращений потребителей обеспечило оказание услуг абонентам, оснащенным смарт-счетчиками, получение ими информации от соответствующих структур ПО, а также оказание услуг на основе этих данных в центрах Службы ASAN и ASAN Kommunal.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", за 5 месяцев года в центры ASAN Kommunal №1 и 2, Службы ASAN №4 и 5 и ASAN Sayyar г. Баку, а также Службы ASAN Бардинского, Сабирабадского, Масаллинского, Габалинского, Губинского, Мингячевирского районов и Гянджи поступило порядка 93 227 обращений. Все обращения нашли свое решение.

ПО "Азеригаз" продолжит деятельность в этом направлении.