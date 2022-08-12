"Азеригаз" обнародовал объемы потери газа

За январь-июль текущего года объем потерь газа в распределительной сети ПО "Азеригаз" составил 8%.

За январь-июль текущего года объем потерь газа в распределительной сети ПО "Азеригаз" составил 8%.

Как передает Report, об этом в ходе сегодняшней акции "Открытые двери" заявил директор по продажам ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Рашад Джавадов.

Он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 84 млн кубометров или 2,5% меньше.

По его словам, потери только в июле составили 4,5%: "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 0,8%, а в объемах на 1,7 млн кубометров меньше".