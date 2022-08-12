О нас

"Азеригаз" обнародовал объемы потери газа

"Азеригаз" обнародовал объемы потери газа За январь-июль текущего года объем потерь газа в распределительной сети ПО "Азеригаз" составил 8%.
Энергетика
12 августа 2022 г. 13:16
Азеригаз обнародовал объемы потери газа

За январь-июль текущего года объем потерь газа в распределительной сети ПО "Азеригаз" составил 8%.

Как передает Report, об этом в ходе сегодняшней акции "Открытые двери" заявил директор по продажам ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Рашад Джавадов.

Он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 84 млн кубометров или 2,5% меньше.

По его словам, потери только в июле составили 4,5%: "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 0,8%, а в объемах на 1,7 млн кубометров меньше".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz” qaz itkilərinin həcmini açıqlayıb

Экслюзивные новости

Названа дата начала продаж школьной формы
Названа дата начала продаж школьной формы
12 августа 2022 г. 11:26
Проявление армянского вандализма в Шуше
ФотоПроявление армянского вандализма в Шуше
11 августа 2022 г. 17:05
Извержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоИзвержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
11 августа 2022 г. 14:32
Халил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
ФотоХалил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
11 августа 2022 г. 11:52
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
9 августа 2022 г. 19:36
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
9 августа 2022 г. 17:12
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 16:42
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 13:37
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
9 августа 2022 г. 12:18
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
8 августа 2022 г. 16:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi