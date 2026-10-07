Число погибших при ударе по Прилукам возросло до 18 человек - ОБНОВЛЕНО-2
- 07 октября, 2026
- 19:02
Будьте в курсе главных новостей!
Число погибших в результате российского удара по Прилукам Черниговской области Украины возросло до 18 человек.
Как передает Report, об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в телеграм-канале.
"До 18 человек, включая четверых детей, возросло число погибших в результате удара ВС РФ по Прилукам в Черниговской области", - говорится в сообщении.
В результате атаки пострадали 55 человек, в том числе семеро детей.
Поисково-спасательные работы и разбор завалов на месте ударов продолжается.
Число погибших в результате российских ударов по Прилукам возросло до 16 человек.
Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом говорится в сообщении областной полиции в Facebook.
"В результате попадания ракеты в жилой дом в городе Прилуки 16 человек погибли, из них – четверо детей, 55 человек, включая семерых детей, пострадали", – отмечается в сообщении.
По данным полиции, повреждены 15 многоквартирных и 16 частных домов. Спасательно-поисковые работы продолжаются.
ВС РФ нанесли ракетный удар по Прилукам Черниговской области Украины в результате чего погибли 13 мирных жителей, еще 50 человек получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры в Телеграме.
"По состоянию на 12:50 установлено, что в результате атаки РФ на город погибли 13 гражданских лиц, в том числе четверо детей, ранены 50 человек, в том числе семеро детей", – говорится в сообщении.
Согласно информации, продолжаются работы по поиску людей под завалами разрушенного дома.