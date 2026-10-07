Число погибших при ударе по Прилукам возросло до 18 человек - ОБНОВЛЕНО-2

Число погибших в результате российского удара по Прилукам Черниговской области Украины возросло до 18 человек.

Как передает Report, об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в телеграм-канале.

"До 18 человек, включая четверых детей, возросло число погибших в результате удара ВС РФ по Прилукам в Черниговской области", - говорится в сообщении.

В результате атаки пострадали 55 человек, в том числе семеро детей.

Поисково-спасательные работы и разбор завалов на месте ударов продолжается.

18:18

Число погибших в результате российских ударов по Прилукам возросло до 16 человек.

Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом говорится в сообщении областной полиции в Facebook.

"В результате попадания ракеты в жилой дом в городе Прилуки 16 человек погибли, из них – четверо детей, 55 человек, включая семерых детей, пострадали", – отмечается в сообщении.

По данным полиции, повреждены 15 многоквартирных и 16 частных домов. Спасательно-поисковые работы продолжаются.

14:49

ВС РФ нанесли ракетный удар по Прилукам Черниговской области Украины в результате чего погибли 13 мирных жителей, еще 50 человек получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры в Телеграме.

"По состоянию на 12:50 установлено, что в результате атаки РФ на город погибли 13 гражданских лиц, в том числе четверо детей, ранены 50 человек, в том числе семеро детей", – говорится в сообщении.

Согласно информации, продолжаются работы по поиску людей под завалами разрушенного дома.