Нуньес: Во Франции с начала протестов задержаны более 6,6 тыс. человек
Другие страны
- 07 октября, 2026
- 19:43
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Правоохранительными органами Франции с начала протестов учащихся и сотрудников школ задержаны свыше 6,6 тыс. человек.
Как передает Report со ссылкой на французские медиа, об этом сообщил глава МВД республики Лоран Нуньес в своем выступлении в Национальном собрании (нижняя палата парламента).
"Задержаны 6 629 человек, 761 полицейский получил ранения. Пострадали 215 учеников, а также 89 сотрудников школ", - сказал он.
Ранее министр национального образования Эдуар Жеффре сообщил, что около 30 тыс. старшеклассников не смогут посещать занятия очно на протяжении нескольких недель из-за повреждений, которые здания школ получили в ходе беспорядков на акциях протестов.
Последние новости
06:21
Трамп пообещал не допустить ракетных ударов Ирана по американским городамДругие страны
05:45
The Times: Израиль 8 октября закроет консульство Великобритании в Восточном ИерусалимеДругие страны
05:18
Трамп обвинил демократов в организации протестов на его выступленияхДругие страны
04:54
В Кении заявили об отсутствии вспышки Эболы, несмотря на смерть пациентаДругие страны
04:26
Bloomberg узнал, как детали американского F-35 оказались в КНРДругие страны
03:49
Blue Origin планирует новый запуск ракеты New Glenn в декабреДругие страны
03:12
Азербайджан выступил в ООН против политизации прав человекаВнешняя политика
02:44
В Албании 130-й день продолжаются протесты против строительства курортаДругие страны
02:17
Фото