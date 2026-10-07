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    Нуньес: Во Франции с начала протестов задержаны более 6,6 тыс. человек

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 19:43
    Нуньес: Во Франции с начала протестов задержаны более 6,6 тыс. человек

    Правоохранительными органами Франции с начала протестов учащихся и сотрудников школ задержаны свыше 6,6 тыс. человек.

    Как передает Report со ссылкой на французские медиа, об этом сообщил глава МВД республики Лоран Нуньес в своем выступлении в Национальном собрании (нижняя палата парламента).

    "Задержаны 6 629 человек, 761 полицейский получил ранения. Пострадали 215 учеников, а также 89 сотрудников школ", - сказал он.

    Ранее министр национального образования Эдуар Жеффре сообщил, что около 30 тыс. старшеклассников не смогут посещать занятия очно на протяжении нескольких недель из-за повреждений, которые здания школ получили в ходе беспорядков на акциях протестов.

    Лоран Нуньес Эдуар Жеффре Акции протеста во Франции
    Nunyes: Fransada etirazlar başlayandan bəri 6 mindən çox şəxs saxlanılıb
    44 - Tezliklə
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