Нуньес: Во Франции с начала протестов задержаны более 6,6 тыс. человек

Правоохранительными органами Франции с начала протестов учащихся и сотрудников школ задержаны свыше 6,6 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на французские медиа, об этом сообщил глава МВД республики Лоран Нуньес в своем выступлении в Национальном собрании (нижняя палата парламента).

"Задержаны 6 629 человек, 761 полицейский получил ранения. Пострадали 215 учеников, а также 89 сотрудников школ", - сказал он.

Ранее министр национального образования Эдуар Жеффре сообщил, что около 30 тыс. старшеклассников не смогут посещать занятия очно на протяжении нескольких недель из-за повреждений, которые здания школ получили в ходе беспорядков на акциях протестов.