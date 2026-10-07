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    Зелим Цкаев взял серебро чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4

    Индивидуальные
    • 07 октября, 2026
    • 19:17
    Зелим Цкаев взял серебро чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4

    Азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Баку.

    Как сообщает Report, в решающем поединке в весовой категории 81 кг он уступил грузинскому сопернику Тато Григалашвили.

    Напомним, что мундиаль, проходящий на Национальной арене гимнастики, завершится 11 октября. Ранее из азербайджанских дзюдоистов Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золотую, Рашид Мамедалиев (73 кг) и Омер Раджабли (81 кг) - бронзовые медали.

    Азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев вышел в финал чемпионата мира в Баку и поборется за золотую медаль с грузином Тато Григалашвили.

    Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 81 кг Цкаев в полуфинале встретился с представителем Казахстана Абылайханом Жубаназаром.

    Одержав победу над соперником, азербайджанский дзюдоист завоевал путевку в решающую схватку.

    Жубаназар в поединке за бронзовую медаль встретится с Омаром Раджабли.

    Азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев вышел в полуфинал чемпионата мира, проходящего в Баку.

    Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 81 кг спортсмен в четвертьфинале встретился с бельгийцем Маттиасом Кассе.

    Цкаев одержал победу и завоевал путевку в полуфинал.

    Азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев одержал очередную победу на чемпионате мира в Баку.

    Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории до 81 кг, в 1/8 финала встретился с представителем ОАЭ Нугзаром Таталашвили.

    Одержав победу над соперником, Цкаев вышел в 1/4 финала.

    Его соперником в следующем раунде станет бельгиец Маттиас Кассе.

    Азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев (81 кг) одержал победу в первом поединке на чемпионате мира в Баку и вышел в следующий этап.

    Как сообщает Report, спортсмен в 1/16 финала встретился с Виктором Стерпу (Молдова).

    Победив соперника "иппоном", Цкаев вышел в 1/8 финала. В следующем раунде он встретится с Нугзаром Таталашвили (ОАЭ).

    Отметим, что чемпионат мира, проходящий на Национальной гимнастической арене, завершится 11 октября. Ранее из азербайджанских спортсменов Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золото, а Рашид Мамедалиев (73 кг) - бронзу.

    Зелим Цкаев взял серебро чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Зелим Цкаев взял серебро чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Зелим Цкаев взял серебро чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Зелим Цкаев взял серебро чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Зелим Цкаев взял серебро чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Зелим Цкаев взял серебро чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Зелим Цкаев взял серебро чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Зелим Цкаев взял серебро чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Зелим Цкаев взял серебро чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Зелим Цкаев взял серебро чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Зелим Цкаев взял серебро чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Зелим Цкаев взял серебро чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Зелим Цкаев взял серебро чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Зелим Цкаев взял серебро чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Зелим Цкаев взял серебро чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Зелим Цкаев взял серебро чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Зелим Цкаев взял серебро чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Зелим Цкаев взял серебро чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Зелим Цкаев взял серебро чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Зелим Цкаев взял серебро чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Зелим Цкаев взял серебро чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Зелим Цкаев взял серебро чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Зелим Цкаев взял серебро чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Зелим Цкаев взял серебро чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4

    Зелим Цкаев Чемпионат мира по дзюдо 2026 Национальная гимнастическая арена
    Фото
    Dünya çempionatı: Zelim Tçkayev gümüş medalın sahibi olub - YENİLƏNİB-4
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    Zelim Tckaev reaches World Judo Championships quarterfinals in Baku
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    MiniBoss

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