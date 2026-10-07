На трассе Алтыагач–Хызы ведутся восстановительные работы после оползня
Инфраструктура
- 07 октября, 2026
- 19:54
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На 17-м километре автомобильной дороги Алтыагач–Хызы, где в результате сильных дождей и селевых потоков произошел оползень, проводятся восстановительные и укрепительные работы на основании распоряжения президента Азербайджана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).
Отмечается, что в настоящее время на данной территории ведутся необходимые работы для оперативной и безопасной ликвидации последствий стихии.
"Главными целями проводимых работ является полное восстановление безопасной и устойчивой функциональности трассы Алтыагач–Хызы, а также бесперебойного транспортного сообщения в регионе", - говорится в сообщении.
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