На трассе Алтыагач–Хызы ведутся восстановительные работы после оползня

На 17-м километре автомобильной дороги Алтыагач–Хызы, где в результате сильных дождей и селевых потоков произошел оползень, проводятся восстановительные и укрепительные работы на основании распоряжения президента Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Отмечается, что в настоящее время на данной территории ведутся необходимые работы для оперативной и безопасной ликвидации последствий стихии.

"Главными целями проводимых работ является полное восстановление безопасной и устойчивой функциональности трассы Алтыагач–Хызы, а также бесперебойного транспортного сообщения в регионе", - говорится в сообщении.