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    Врач королевской семьи Великобритании найдена мертвой в своем доме

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 19:34
    Врач королевской семьи Великобритании найдена мертвой в своем доме

    Врач-терапевт британской королевской семьи Ханна Терри найдена мертвой в своем доме на окраине поместья Сандрингем в графстве Норфолк на востоке Великобритании.

    Как передает Report со ссылкой на The Sun, тело 45-летней Терри было обнаружено 4 октября.

    По данным издания, смерть женщины наступила в результате удара по голове тупым предметом. В ее убийстве обвиняется муж - Марк Кейн, который был задержан правоохранительными органами.

    Ханна Терри лечила высокопоставленных членов британской королевской семьи во время их пребывания в поместье Сандрингем.

    По словам источников The Sun, король Великобритании Карл III и королева Камилла были проинформированы о смерти врача.

    Смертельный случай Королевская семья Великобритания
    Böyük Britaniya kral ailəsinin həkimi evində ölü tapılıb
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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