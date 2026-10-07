Врач королевской семьи Великобритании найдена мертвой в своем доме

Врач-терапевт британской королевской семьи Ханна Терри найдена мертвой в своем доме на окраине поместья Сандрингем в графстве Норфолк на востоке Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на The Sun, тело 45-летней Терри было обнаружено 4 октября.

По данным издания, смерть женщины наступила в результате удара по голове тупым предметом. В ее убийстве обвиняется муж - Марк Кейн, который был задержан правоохранительными органами.

Ханна Терри лечила высокопоставленных членов британской королевской семьи во время их пребывания в поместье Сандрингем.

По словам источников The Sun, король Великобритании Карл III и королева Камилла были проинформированы о смерти врача.