Врач королевской семьи Великобритании найдена мертвой в своем доме
Другие страны
- 07 октября, 2026
- 19:34
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Врач-терапевт британской королевской семьи Ханна Терри найдена мертвой в своем доме на окраине поместья Сандрингем в графстве Норфолк на востоке Великобритании.
Как передает Report со ссылкой на The Sun, тело 45-летней Терри было обнаружено 4 октября.
По данным издания, смерть женщины наступила в результате удара по голове тупым предметом. В ее убийстве обвиняется муж - Марк Кейн, который был задержан правоохранительными органами.
Ханна Терри лечила высокопоставленных членов британской королевской семьи во время их пребывания в поместье Сандрингем.
По словам источников The Sun, король Великобритании Карл III и королева Камилла были проинформированы о смерти врача.
Последние новости
06:53
В Низаминском районе Баку временно приостановят подачу газаЭнергетика
06:21
Трамп пообещал не допустить ракетных ударов Ирана по американским городамДругие страны
05:45
The Times: Израиль 8 октября закроет консульство Великобритании в Восточном ИерусалимеДругие страны
05:18
Трамп обвинил демократов в организации протестов на его выступленияхДругие страны
04:54
В Кении заявили об отсутствии вспышки Эболы, несмотря на смерть пациентаДругие страны
04:26
Bloomberg узнал, как детали американского F-35 оказались в КНРДругие страны
03:49
Blue Origin планирует новый запуск ракеты New Glenn в декабреДругие страны
03:12
Азербайджан выступил в ООН против политизации прав человекаВнешняя политика
02:44