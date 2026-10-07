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    Омер Челик: Третьи страны пытаются дестабилизировать связи между Анкарой и Баку

    В регионе
    • 07 октября, 2026
    • 19:07
    Омер Челик: Третьи страны пытаются дестабилизировать связи между Анкарой и Баку

    Некоторые государства пытаются дестабилизировать отношения между Турцией и Азербайджаном.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Турции Омер Челик.

    Он отметил, что Анкару и Баку связывают прочные братские узы, основанные на принципе "Одна нация - два государства":

    "Однако у каждой страны есть своя внутренняя политика. Различные подходы возможны и во внутренней, и во внешней политике. Когда у нас возникают разногласия по какому-либо вопросу, мы, как братские страны, продолжаем свой путь, решая их путем диалога. Между (президентами Турции и Азербайджана - ред.) Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым существуют братские отношения.

    Некоторые страны пытаются встать между Турцией и Азербайджаном. Мы не позволим этим странам добиться своих целей. Кроме того, очевидно, что некоторые группы и пользователи социальных сетей внутри Турции ошибочно нацеливаются на Азербайджан".

    Омер Челик: Третьи страны пытаются дестабилизировать связи между Анкарой и Баку

    Омер Челик Азербайджано-турецкие отношения
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    AK Parti sözçüsü: Türkiyə və Azərbaycanın arasına girməyə çalışan ölkələr var
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    Ömer Çelik: Some countries are trying to drive a wedge between Türkiye and Azerbaijan
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