Омер Челик: Третьи страны пытаются дестабилизировать связи между Анкарой и Баку

Некоторые государства пытаются дестабилизировать отношения между Турцией и Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Турции Омер Челик.

Он отметил, что Анкару и Баку связывают прочные братские узы, основанные на принципе "Одна нация - два государства":

"Однако у каждой страны есть своя внутренняя политика. Различные подходы возможны и во внутренней, и во внешней политике. Когда у нас возникают разногласия по какому-либо вопросу, мы, как братские страны, продолжаем свой путь, решая их путем диалога. Между (президентами Турции и Азербайджана - ред.) Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым существуют братские отношения.

Некоторые страны пытаются встать между Турцией и Азербайджаном. Мы не позволим этим странам добиться своих целей. Кроме того, очевидно, что некоторые группы и пользователи социальных сетей внутри Турции ошибочно нацеливаются на Азербайджан".