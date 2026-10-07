Сирия готова обеспечить альтернативный маршрут для экспорта иракской нефти в обход Ормуза

Сирия готова обеспечить маршрут для поставок иракской нефти в обход Ормузского пролива, доставляя ее грузовиками в сирийский порт Банияс на Средиземном море.

Как сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом заявил генеральный директор государственной компании Syrian Petroleum Co. Юсеф Киблави.

По его словам, правительство Ирака обратилось к Сирии с просьбой оказать содействие в поставках нефти в дополнение к уже существующим потокам мазута.

"Я ожидаю, что поставки иракской нефти через Сирию грузовиками начнутся как можно скорее, поскольку межправительственное соглашение практически достигнуто", - сказал Киблави.

Он отметил, что первая колонна грузовиков с нефтью может прибыть в Сирию уже к середине октября.

По словам Киблави, реализация этого плана укрепит роль Сирии как транзитного маршрута для иракских энергопотоков, логистика которых была осложнена из-за начала войны в конце февраля, а также позволит обеспечить поставки из соседних стран.

Ирак уже использует автотранспорт для перевозки части мазута в сирийский порт Банияс, откуда топливо перегружается на танкеры. Багдад также отправляет грузовики с мазутом через Иорданию. По словам трейдеров, аналогичным образом небольшие объемы сырой нефти также перевозятся и через иорданскую территорию.

Киблави сообщил, что около 1 тыс. грузовиков ежедневно перевозят мазут (каждая машина вмещает примерно 220 баррелей). Он ожидает, что количество автоцистерн для транспортировки сырой нефти будет как минимум таким же или даже превысит 1 тыс. в день, учитывая значительно более высокие объемы добычи. В связи с этим Syrian Petroleum Co. планирует установить в Баниясе дополнительные резервуары для хранения иракской нефти.

При этом объемы нефти, перевозимые грузовиками через Сирию, будут составлять относительно небольшую долю от общего экспорта Ирака. По данным иракского правительства, в прошлом месяце страна в среднем экспортировала около 2,7 млн баррелей нефти в сутки, включая поставки с севера страны в турецкий порт Джейхан.