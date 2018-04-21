"Азеригаз": Абонентам подано дополнительно 830 тыс. кубометров природного газа

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "В результате резкого похолодания в Азербайджане в стране, особенно в северном регионе, выросла потребность в природном газе".

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы производственного объединения "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев.

По его словам, представляемая им структура увеличила объем подаваемого населению природного газа:

"По сравнению с минувшим днем подано дополнительно 830 тыс. кубометров природного газа. С увеличением потребности будет расти объем подаваемого газа".