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    "Азеригаз": Абонентам подано дополнительно 830 тыс. кубометров природного газа

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "В результате резкого похолодания в Азербайджане в стране, особенно в северном регионе, выросла потребность в природном газе".

    Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы производственного объединения "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев.

    По его словам, представляемая им структура увеличила объем подаваемого населению природного газа:

    "По сравнению с минувшим днем подано дополнительно 830 тыс. кубометров природного газа. С увеличением потребности будет расти объем подаваемого газа".

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